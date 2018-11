Uccise Jessica Faoro con 85 coltellate: chiesto l'ergastolo con isolamento diurno

Chiesto l'ergastolo con isolamento diurno per Alessandro Garlaschi, imputato per l'omicidio della 19enne Jessica Valentina Faoro in via Brioschi, all'interno del proprio appartamento. La ragazza si era trasferita a casa di Garlaschi in cambio di aiuti domestici, ma poi ha dovuto subire più volte le richieste sessuali dell'uomo (che aveva presentato a Jessica la propria moglie come sorella), fino alle 85 coltellate con cui è stata uccisa nel mese di febbraio del 2018.

La pm Cristiana Roveda ha avanzato la richiesta durante il processo con rito abbreviato. Jessica, madre di una bambina di 3 anni data in adozione, aveva vissuto per anni in alcune comunità alloggio per minori, dove aveva anche conosciuto il suo fidanzato, ma a febbraio 2018 non aveva dove dormire e aveva conosciuto il tranviere, che aveva proposto di ospitarla. L'uomo però, come detto, si era infatuato della ragazza ed è probabile che l'omicidio sia scaturito da un rifiuto dopo un approccio sessuale.

In passato, secondo la testimonianza di alcuni colleghi del tranviere, l'uomo aveva ospitato un'altra ragazza giovanissima in casa, e in quel caso aveva mostrato ai colleghi le fotografie della sua ospite senza vestiti. E a cavallo tra gennaio e febbraio Jessica aveva manifestato l'intenzione di andarsene da quella casa, chiamando anche i carabinieri, in seguito ad una molestia. Ma poi aveva cambiato idea. La notte dell'omicidio di Jessica, la moglie di Garlaschi (presunta sorella, per quel che ne sapeva la 19enne) era andata a dormire a Segrate dai suoi genitori.