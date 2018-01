Omicidio di Andrea La Rosa: si cerca un complice di Rullo e Biancaniello

Gli investigatori non escludono che una terza persona sia coinvolta nell'omicidio dell'ex calciatore Andrea La Rosa, per il quale si trovano attualmente in carcere il 35enne Raffaele Rullo e la madre di questi, la 59enne Antonietta Biancaniello, residenti a Quarto Oggiaro in via Cogne.

Madre e figlio sono stati fermati il 14 dicembre, un mese dopo la scomparsa di La Rosa, che abitava a Milano e lavorava in una squadra di calcio di Brugherio, in provincia di Monza-Brianza. Da quel che è emerso, La Rosa aveva prestato a Rullo 30 mila euro e, la sera della scomparsa, stava recandosi da lui a prestargliene altri 8 mila. Secondo la versione più accreditata dagli inquirenti, madre e figlio (che non potevano restituire il prestito) avrebbero deciso di "liberarsi" di La Rosa.

Il cadavere di La Rosa è stato trovato nella vettura guidata da Antonietta Biancaniello sulla Milano-Meda. E' emerso che madre e figlio avrebbero voluto sciogliere nell'acido il corpo di La Rosa per farlo "sparire". Rullo si proclama innocente. Sua madre si assume tutta la responsabilità dell'omicidio. Ma gli inquirenti ritengono che abbiano invece agito insieme.

Omicidio La Rosa: si cerca il complice

E, come si diceva, non viene esclusa la partecipazione di una terza persona nell'omicidio. Uno dei motivi è che Rullo, dal 1998, ha una protesi dopo avere perso una gamba in seguito ad un incidente stradale: il dubbio è che non possa avere sollevato da solo il cadavere dell'ex calciatore per porlo dentro il bidone trovato nel bagagliaio dell'auto della madre.