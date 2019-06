Milano, omicidio in piazzale Loreto: ergastolo per 'El Papito' ma il killer è ancora introvabile

E' stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Milano il dominicano Joel Antonio Santos Mercedes detto 'Papito', ancora latitante e che assieme ad un connazionale, Jeison Elias Moni Ozuna, già condannato in passato a 18 anni, uccise, il 12 novembre 2016, in piazzale Loreto a Milano, Antonio Rafael Ramirez, anche lui dominicano, per un debito di droga.

L'omicidio, che avvenne nel tardo pomeriggio vicino a corso Buenos Aires, strada dello shopping milanese, e in mezzo ai passanti, scatenò all'epoca polemiche sul tema della sicurezza in città.

Mercoledì i giudici hanno accolto la richiesta di condanna all'ergastolo formulata dal pm Piero Basilone per il giovane dominicano, il quale dopo l'uccisione era riuscito a fuggire all'estero e che finora non è stato rintracciato. Sarebbe stato lui, secondo le indagini, a sferrare le otto coltellate che uccisero Ramirez, mentre l'altro aggressore prima gli aveva sparato contro due colpi di pistola.

L'omicidio in Piazale Loreto

L'agguato era avvenuto intorno alle 19 di sabato 12 novembre 2016, tra numerosi passanti terrorizzati. Antonio Rafael Ramirez, ferito gravemente, era stato accompagnato in codice rosso al pronto soccorso del San Raffaele, ma morì dopo alcuni giorni. Ozuna fu arrestato nella notte tra il 5 e il 6 dicembre in Toscana Non solo: a giugno gli agenti della Questura arrestarono la presunta amante del fuggitivo che, secondo gli investigatori, avrebbe avuto un ruolo nella sua fuga.