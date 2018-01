Massacra il vicino di casa con una pietra: la perizia 'incastra' il killer di via Chiesa Rossa

Il 16 agosto del 2017 aveva ridotto in coma il vicino di casa, Salvatore Milici, un uomo di 62 anni. Senza un'apparente ragione lo aveva colpito con una grossa pietra sul cranio, all'angolo tra via Chiesa Rossa e via Francesco De Santis, nel quartiere Stadera, in una Milano quasi 'deserta'. La vittima era morta cinque giorni dopo in ospedale.

Adesso per l'autore dell'omicidio, il marocchino Hamdan Hicham di 26 anni, che era seguito da un ospedale milanese per un disturbo psichico, dopo la perizia disposta dal pm Luigi Luzi che lo ha giudicato "capace di intendere e di volere" è stata riformulata l'accusa in omicidio volontario e la Procura dovrebbe chiedere il processo con rito immediato.

Sul posto erano intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile e la polizia. Il ferito era stato colpito con una pietra - una grossa mattonella - sulla testa. L'aggressore era stato fermato dai militari - incaricati delle indagini - con l'accusa di tentato omicidio. E' regolare, con piccoli precedenti per reati contro il patrimonio ed era seguito dal centro psico-sociale dell'ospedale San Paolo.

Sul posto dell'agguato, i carabinieri avevano trovato l'arma del reato: due grosse mattonelle di cemento armato e graniglia. Probabilmente il muovente è da ricercare in liti e beghe condominiali: entrambi risiedevano in un edificio di via Nicola Palmieri, a pochi passi dal punto dell'assalto. Il marocchino ha riferito ai militari che da giorni era vittima di insulti e offese 'gratuite' da parte dell'italiano, anche lui con precedenti di polizia.

L'arresto è stato eseguito pochi minuti dopo l'episodio. I militari, entrando da una finestra, lo avevano bloccato nella sua abitazione dove si era nascosto.