Mamma e bimba di undici anni uccise a Parma: preso a Milano il figlio calciatore sospettato

È stato fermato a Milano Solomon Nyantakyi, il giovane calciatore di ventuno anni - ex promessa del Parma Calcio - sospettato di aver ucciso martedì sera sua madre e la sua sorellina di undici anni nella loro casa di via San Leonardo nella città ducale.

La polizia sarebbe arrivata al maggiore sospettato del duplice omicidio poche ore dopo l'inizio della caccia all'uomo, con il ventunenne che sarebbe stato rintracciato in stazione, bloccato e portato in Questura per essere interrogato.

Omicidio a Parma: uccise madre e figlia di 11 anni

La madre del presunto assassino - la quarantacinquenne Nfum Patience - e la sorellina - Magdalene, di soli undici anni - sono state trovate morte nel loro appartamento verso le 21 di martedì sera.

La scena che si è presentata agli occhi dei soccorritori e dei poliziotti della Scientifica è stata raccapricciante: sangue ovunque - dal corridoio alle stanze - e i corpi delle due vittime martoriate da diverse coltellate, almeno una ventina, tutte sferrate alla schiena.

A fare la tragica scoperta è stato il figlio maggiore della donna, un ventiseienne già ascoltato dalla polizia. I sospetti degli agenti sono immediatamente ricaduti su Solomon, risultato subito irrintracciabile e quindi, evidentemente, allontanatosi di Parma.

Stando alle prime indiscrezioni, proprio martedì sera - dopo il delitto, di cui è il maggiore sospettato - il calciatore sarebbe arrivato in stazione a Parma e sarebbe salito su un treno in direzione Milano. All’arrivo in Centrale, però, sarebbe stato riconosciuto dalla Polfer e bloccato.

Solomon, dal Parma all’omicidio di madre e sorellina

Solomon, il maggiore sospettato dell’omicidio, è nato in Ghana, ma a otto anni si è trasferito a Parma insieme alla sua famiglia. Proprio nella città emiliana ha iniziato a giocare a calcio con il Milan Club, prima di essere acquistato dal Parma.

Campione d'Italia nel 2013 con gli Allievi Nazionali nella squadra di Mauri e Cerri, il ventunenne era stato vicinissimo al Milan ma poi il suo acquisto da parte dei rossoneri era sfumato per la volontà di Donadoni - che lo aveva anche convocato per una partita di serie A contro la Fiorentina - di tenerlo nel club.

Negli ultimi periodi, però, Solomon non era riuscito a dare la svolta definitiva alla sua carriera e aveva trovato contratti soltanto nel calcio dilettantistico, con Tuttocuoio e Imolese.