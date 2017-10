Uccise a colpi di bottiglia Tiziana Pavani: condannato a 20 anni, "non c'era premeditazione"

Il 12 gennaio 2017 ha ucciso a colpi di bottiglia la 55enne Tiziana Pavani nell'appartamento di lei in zona Baggio, in via Bagarotti 44. Ora lui, il 32enne Luca Raimondo Marcarelli, reo confesso, che vive nello stesso quartiere e nella stessa via con i suoi genitori, è stato condannato a vent'anni di reclusione col rito abbreviato dal gup Sofia Fioretta. Il pm Letizia Mannella aveva chiesto l'ergastolo considerando anche l'aggravante della premeditazione, esclusa invece dal gup. Una provvisionale di risarcimento di 180 mila euro è stata disposta in favore dei familiari, che si sono costituiti parte civile e che hanno annunciato di aspettare le motivazioni per decidere se ricorrere in appello.

Marcarelli è stato fermato dopo un paio di giorni di serrate indagini dalla polizia e ha ammesso l'omicidio, avvenuto nella notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 gennaio. La donna lavorava in un asilo della zona come segretaria. I due si conoscevano da diversi anni e avevano una relazione saltuaria.

Il litigio per i soldi e l'omicidio

Ma il movente non era sentimentale, bensì economico. Marcarelli ha infatti raccontato che la 55enne gli doveva 2.450 euro da lui prestati in precedenza, e durante la serata hanno discusso di questo argomento, mentre lui consumava cocaina per tutta la sera. Poi, nel cuore della notte, l'omicida ha colpito la donna mentre lei dormiva in camera da letto, soffocandola infine con un cuscino.

A quel punto Marcarelli, non contento del gesto, ha aperto i rubinetti del gas sperando in uno scoppio che "cancellasse" eventuali prove ed è uscito dall'abitazione della donna con i suoi cellulari e il bancomat. E' andato ad uno sportello a prelevare 500 euro ed è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Il giorno successivo - mentre la donna non veniva vista all'asilo e, poi, un vicino di casa ne scopriva il cadavere nell'appartamento - Marcarelli ha speso tutti i soldi prelevati allo sportello acquistando gratta e vinci, ricaricando il cellulare, bevendo birra e giocando alle slot machines.