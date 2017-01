Rosanna, la donna sgozzata e uccisa in casa sua a Milano: suo marito portato in Questura

Rosanna Belvisi, la donna uccisa domenica pomeriggio nella sua casa di via Coronelli a Milano, e suo marito Luigi Messina litigavano, lo facevano spesso.

L’11 novembre scorso, come risultato dai terminali della polizia, gli agenti erano intervenuti nel loro appartamento in zona Lorenteggio per una “lite verbale”, che poi non aveva avuto ulteriori strascichi. Domenica, però, la chiamata arrivata al 118 proprio da Luigi ha avuto un tono diverso, tragico. “Sono rientrato a casa - ha detto alle 15.06 al centralino di Areu -. La porta era aperta. Mia moglie è stata sgozzata”. Un omicidio, quindi: una morte violenta.

Non si sa ancora per mano di chi, però - poche ore dopo il ritrovamento del cadavere - gli agenti della Squadra Mobile hanno portato in Questura alcuni inquilini del palazzo e proprio lui, il marito cinquantenne della vittima.

“Lo so che adesso pensate che sia stato io - aveva subito detto ai poliziotti davanti al corpo martoriato di sua moglie -, perché ho quel precedente”, una vecchia denuncia per oltraggio e resistenza. Ad attirare l’attenzione dei poliziotti, però, è stata una ferita sulla mano del cinquantenne, un taglio.

Un particolare, questo, che sembrerebbe incastrarsi alla perfezione con quel coltello e quella garza sporca di sangue - come se l’assassino si fosse ferito - che gli agenti hanno trovato in un cestino poco lontano dal civico 11, dove Luigi e Rosanna vivevano. Non è certo, ad ora, che quella lama sia proprio l’arma del delitto, ma tutti gli indizi portano in quella direzione.

Il corpo della cinquantenne, ex custode di quel palazzo e fino a domenica impiegata dell’Inps, era segnato da diverse ferite a braccia e volto, più una - profondissima - alla gola. Ferite, da una prima analisi, compatibili con delle coltellate.

Agli agenti, Luigi Messina - ex guardia giurata, ora disoccupato - ha raccontato tutto il suo pomeriggio. Il pranzo, la passeggiata pomeridiana, un dolce mangiato in una pasticceria vicina - così ha detto - e poi il ritorno a casa. Quindi, alle 15.06 la tragica telefonata per chiedere aiuto al 118. Ormai, inutilmente.