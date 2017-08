Trova la madre morta in una pozza di sangue in bagno: omicidio a Rho, sgozzata una donna

Macabra scoperta in via Belvedere a Rho: una donna di 73 anni è stata trovata morta dalla figlia attorno alle 21 di giovedì. La vittima aveva la gola tagliata ed era in una pozza di sangue all'interno del bagno della sua abitazione. Sul caso indagano i carabinieri ipotizzando l'omicidio.

La figlia la trova in una pozza di sangue

La donna - secondo il racconto della figlia di 51 anni - viveva sola e non rispondeva al telefono. Non avendo ricevuto risposta per diverse ore, la figlia ha deciso di passare da lei. Quando è arrivata all'appartamento di via Belvedere a Rho ha trovato la porta socchiusa e l'appartamento in ordine.

Omicidio a Rho: l'arma del delitto

La madre era sgozzata in bagno. In casa non c'era l'arma del delitto: proprio per questo i militari hanno pochi dubbi, è un omicidio.