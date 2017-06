Omicidio a Solaro, uomo di 46 anni ucciso a coltellate fuori da un kebab dopo una lite

Avrebbero litigato tra di loro. Poi, entrambi avrebbero estratto i coltelli per passare dalle parole ai fatti. Quindi, dopo i colpi, avrebbero cercato di scappare, ma uno di loro ha fatto poca strada.

Omicidio mercoledì sera a Solaro, dove un uomo di quarantasei anni - un ghanese con precedenti penali per droga e furti - è stato ucciso con una coltella al petto dopo una lite.

Teatro della tragedia - avvenuta verso le 23 - è stato l’esterno di un kebab di via Carlo Porta, dove la vittima avrebbe avuto una discussione con un marocchino di quarantatré anni, anche lui già noto alla giustizia e anche lui ferito.

Dopo il fendente, il quarantaseienne ha cercato di allontanarsi a bordo della sua Golf, ma dopo quattrocento metri - arrivato in piazza San Pietro - si è schiantato contro un albero. Proprio nell’auto, i carabinieri hanno trovato il suo corpo, ormai senza vita. Fatale, stando ai primi accertamenti, è stata la coltellata e non l'incidente.

L’altro uomo, invece, è stato soccorso in via Carlo Porta: accoltellato all’addome, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Garbagnate Milanese. Il quarantatatreenne è stato operato e sedato: è grave, ma non è in pericolo di vita.

Sull’omicidio indagano i carabinieri del nucleo investigativo di Monza e della compagnia di Desio: al momento non ci sono fermi né arresti, anche se secondo le prime ricostruzioni a sferrare la coltellata fatale sarebbe stato proprio il marocchino quarantatreenne. Mistero, ad ora, sulle cause della lite, che potrebbe essere nata per dissidi legati al mondo dello spaccio.