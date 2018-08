Omicidio suicidio a Busto Arsizio: la figlia trova morti i genitori in casa

Potrebbe essere omicidio suicidio ciò che è accaduto a Busto Arsizio nell'appartamento di una coppia di anziani trovati senza vita dalla figlia nella serata di domenica 5 agosto. Lei, Maria Dolores Della Bella, 68 anni, era morta strangolata ed era adagiata a letto; lui, Giovanni Galloni, 72, è stato trovato impiccato nel corridoio.

La donna, che non riusciva a parlare con loro al telefono, ad un certo punto ha deciso di andare a verificare di persona. Ha aperto la porta e ha trovato i genitori deceduti, senza che si potesse più fare nulla. Da quanto si è appreso, la donna era malata da tempo ed entrambi erano in cura antidepressiva.

L'autopsia stabilirà le cause esatte del decesso e le tempistiche, mentre la polizia ascolterà i conoscenti e i familiari. Come da prassi non si esclude nulla prima dell'esame autoptico, anche se la dinamica più probabile è quella detta.