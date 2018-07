Tragedia a Cormano: spara e uccide il padre e la sua compagna in azienda, poi si suicida

Prima avrebbe ucciso il padre e la sua compagna, poi avrebbe rivolto la pistola contro di sé premendo il grilletto. Tragedia a Cormano nella serata di lunedì 2 luglio all'interno dell'azienda di grafica pubblicitaria Nuova Seri Cart di via Zara. E i morti sono tre: Romano Platini, 64 ani, residente a Cinisello Balsamo, la compagna Anita (54 anni) uccisi, con ogni probabilità, da uno dei figlio di lui: Maurizio Platini, 43 anni. Questa, almeno, la prima ricostruzione.

Il duplice omicidio-suicidio si sarebbe consumato nella serata di lunedì, prima della mezzanotte. A scoprire il dramma è stato l'altro figlio di Platini, 32 anni, che non vedendo rientrare i famigliari è andato al capannone dove ha trovato il corpo del fratello nel corridoio con accanto un revolver, il cadavere del padre in ufficio dietro la scrivania, mentre la donna era in un altro ufficio.

Secondo quanto trapelato pare che il movente sia legato a liti lavorative e problemi personali: padre e compagna erano soci dell'azienda, mentre i figli lavoravano come dipendenti; prima della tragedia potrebbe esserci stata una discussione. Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni e il pm di Milano, Cristina Roveda, ha disposto l'autopsia sui cadaveri.