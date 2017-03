Assalto in discoteca e omicidio sul tram: presi altri due membri della gang di latinos Ms13

Gli uomini della Squadra Mobile di Milano ne hanno arrestati altri due. Sono una coppia di ragazzi salvadoregni legati all'MS13. Sono ritenuti responsabili, in concorso con altri già detenuti per la stessa causa, dell'omicidio del diciottenne albanese, Albert Dreni, commesso a Milano il tre luglio 2016.

Quella sera di sangue erano lì. Erano insieme ai ragazzi che sferrarono le coltellate. Erano con quel ragazzo, il “Peludo”, che aveva ucciso un diciottenne soltanto per la voglia di mostrare ai capi della sua gang di essere pronto a prendere il comando del gruppo. Erano lì insieme con altri sette giovani arrestati poco dopo in quanto colpevoli delle folli aggressioni di quella sera tra via Castelbarco e via Teulliè.

A perdere la vita, quella tragica domenica sera, era stato Albert, colpito da quattro coltellate al cuore mentre si trovava sul tram 15 in via Teulliè. Le sue condizioni erano apparse da subito disperate. Dopo l’operazione, d’urgenza, i medici avevano indotto il diciottenne in uno stato di coma farmacologico, dal quale la vittima non si è mai più svegliata.

A sferrare quelle coltellate, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbe stato Mauricio Arturo Sanchez Soriano, ventunenne salvadoregno detto "Peludo”, arrestato per il reato di omicidio volontario. Il ragazzo, fermato pochi giorni dopo la tragedia, è un membro della Ms13 - nota gang di latinos - e quella sera sarebbe uscito di casa armato per mostrare ai capi della banda di essere pronto a comandare. Nella sua folle sete di sangue era finito proprio Albert - incensurato -, colpito al cuore sul tram 15, dopo una rissa che aveva coinvolto il “Peludo”, i suoi amici e un gruppo di giovani estranei alle gang sudamericane, soprattutto un ragazzo che la vittima aveva provato a difendere.

Qualche minuto prima dell’omicidio, un’altra rissa - che avrebbe visto protagonista anche Sanchez - era avvenuta invece in via Castelbarco, a pochi passi dal locale Lime Light, ritrovo - soprattutto la domenica - di sudamericani. Ad avere la peggio, in quel caso, era stato un ventiduenne salvadoregno, colpito - secondo gli inquirenti - con una coltellata alla gola dal ventenne Omar Antonio Velasquez, detto "Chukino”, anche lui arrestato e anche lui membro della Ms13. Il ragazzo, dopo un ricovero d’urgenza, era migliorato e si è salvato.