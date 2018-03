Uccide il coinquilino con una coltellata al cuore per una banale lite: arrestato 20enne

Per una banale lite aveva accoltellato al cuore uno dei suoi coinquilini, uccidendolo. Poi era sparito. Una fuga sommaria e inconcludente che lo ha portato all'arresto a nemmeno 24 ore dal delitto. In manette è finito M. R. un ragazzo egiziano di appena 20 anni. Il suo, stando alle prime ricostruzioni dei detective della Squadra Mobile di Milano, è stato un omicidio d'istinto, non premeditato.

Il sabato sera di una vecchia palazzina al numero 2 di via Privata Antonio Meucci, in zona via Padova, si era tinto di rosso sangue attorno alle 19.30. A quell'ora, in un'abitazione abitata da sei ragazzi egiziani, tutti in Italia per motivi di lavoro e sopravvivenza, si era scatenata una pesante discussione sulle rispettive zone d'origine. Questioni di 'campanilismo' legate alla geografia del paese nordafricano.

Una lite 'stupida' che però nella testa del 20enne ha fatto scattare una molla omicida. Per cui il giovane, irregolare ma incensurato, si è armato con un coltello da cucina ed ha attaccato l'avversario, il 36enne Mohamed Mahmoud. Le condizioni del ferito sono state chiaramente tragiche fin da subito: è morto poco dopo l'arrivo all'ospedale San Raffaele.

Il contesto dell'omicidio è stato ricostruito già dopo il primo intervento degli uomini delle Volanti, avvertiti dagli altri coinquilini presenti in casa. Il loro racconto ha permesso di dare fin da subito un nome e un volto al killer.

Le ricerche dei poliziotti si sono concluse in piazzale Nigra, in zona Derganino a Milano, domenica pomeriggio. Il 20enne è stato arrestato lì. Mentre veniva portato via - hanno spiegato dalla questura - il giovane avrebbe ammesso l'omicidio.