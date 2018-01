Parte un colpo di pistola "per sbaglio": una studentessa 21enne uccisa dal suo fidanzato

Avrebbe trovato la pistola del suo fidanzato in un cassetto in camera. Così, l'avrebbe presa e gliel'avrebbe passata, chiedendogli di toglierla da lì. Ma proprio in quell'istante, sembrerebbe per un tragico errore, è partito un colpo, che l'ha uccisa all'istante.

Sarebbe morta così, secondo i primissimi accertamenti, Alessandra Cornago, ventunenne di Ponteranica e studentessa all'università Cattolica di Milano. A ucciderla sarebbe stato il suo fidanzato, Denis Zeni, un coetaneo ex guardia giurata.

Teatro di quella che per ora ha tutti i contorni di una drammatica fatalità è stata la casa del giovane: un appartamento in via dei Mille a Villa d'Almè, nella Bergamasca, dove il ragazzo vive insieme a suo padre, ex carabiniere, e a sua madre.

Tutto è succeso poco dopo le 19 di mercoledì sera. Alessandra e Denis - che per sei mesi è stato in servizio come guardia giurata alla Fidelitas prima di decidere di cambiare lavoro - erano al computer nella camera di lui per prenotare una vacanza da fare nei prossimi mesi. La vittima, forse cercando dei documenti, avrebbe trovato l'arma - che il ventunenne deteneva legalmente - e l'avrebbe data al fidanzato per fargliela spostare. In quel momento, per sbaglio, sarebbe partito un proiettile - da una distanza ravvicinatissima - che ha colpito in pieno la ragazza, che è morta poco dopo nonostante il tempestivo intervento del 118.

Nell'appartamento della famiglia Zeni sono immediatamente intervenuti i carabinieri e il pm di turno, Maria Cristina Rota, che hanno setacciato ogni palmo della scena del crimine. Da chiarire, più di ogni altro aspetto, perché l'arma avesse un colpo in canna e fosse senza sicura.

Poco dopo le 22, Denis - ancora sotto shock - è stato portato in caserma e ascoltato a lungo dagli investigatori. A loro, stando a quanto è filtrato, avrebbe ripetuto più e più volte che è stato tutto un tragico caso.