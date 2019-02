Omicidio fuori dal supermercato a Rozzano, la figlia: "Mio figlio di 2 anni ha visto morire il nonno"

Omicidio a Rozzano nel tardo pomeriggio di lunedì: c'è stata una vera e propria esecuzione in strada, in viale Lazio angolo via Venezia, nel parcheggio del supermercato Il Gigante.

A morire sotto i colpi di arma da fuoco sparati dal killer è un uomo italiano di 63 anni, Antonio Crisanti, residente a Napoli e noto alle forze dell'ordine. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della Compagnia di Corsico, guidati da Pasquale Puca, per le indagini.

Agguato a Rozzano: gli spari davanti al nipotino di due anni

Diversi testimoni hanno sentito i colpi di pistola e stando alle parole urlate da una donna, presunta figlia della vittima, davanti alla scena del crimine: l'assassino avrebbe sparato nonostante la presenza del nipotino di due anni di Crisanti. "Ha visto morire il nonno", ripeteva la donna tra le lacrime, secondo quanto raccolto da MilanoToday (video di Daniele Bennati).

Inutile l'intervento dei medici del 118, arrivati con ambulanza e automedica in codice rosso. Per la vittima, che secondo le informazioni ufficiali sarebbe stata colpita quattro volte - due all'addome, uno alla testa e uno al collo - non c'era più nulla da fare.

Durante il sopprallugo, i militari della Tenenza di Rozzano hanno ritrovato e sequestrato un proiettile inesploso calibro 9X21 marca Gfl.

Omicidio a Basiglio poche ore prima

Meno di 12 ore prima, in un analogo episodio era stato ucciso Giuseppe Giuliano, imprenditore edile di 64 anni. Non è ancora chiaro se i due episodi possano essere collegati in alcun modo: gli investigatori tendono a escluderlo, anche se le modalità sembravano avere delle analogie, così come l'area in cui sono avvenuti. Si tratta di due comuni dell'hinterland Milanese confinanti e i luoghi delle esecuzioni sono distanti solo una manciata di chilometri - sei - l'uno dall'altro. Toccherà ai carabinieri, che indagano, stabilire con certezza che non ci sia un filo rosso a unire questi due agguati.