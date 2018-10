Duplice omicidio a Canegrate: così gli albanesi portavano l'eroina a Rogoredo, 10 arresti

Alcuni degli arrestati portavano l'eroina regolarmente al Boschetto della droga di Rogoredo a Milano. Lo sostengono gli investigatori che hanno arrestato dieci persone seguendo un filone d'indagine aperto dal duplice omicidio di Canegrate (Milano) avvenuto il 10 novembre 2016, quando vennero trucidati due cittadini albanesi Lleshaj Alban e Lleshaj Agron.

Martedì mattina i carabinieri del Nucleo investigativo di Monza, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Busto Arsizio (Varese) nei confronti otto albanesi, un italiano e un romeno, ritenuti responsabili, a vario titolo, di detenzione e spaccio di ingenti quantitativi di stupefacenti: cocaina, eroina e marijuana.

Gli arresti sono stati eseguiti martedì mattina. La misura cautelare - eseguita nelle province di Milano, Monza e Brianza, Varese, Pesaro e Urbino, e Rovigo - è stata emessa a conclusione dell'indagine, diretta dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio. "All'appello ne mancano ancora due", ha detto il Procuratore Aggiunto, Giuseppe D'Amico durante la conferenza stampa. L'indagine, supportata da attività tecniche e da servizi sul territorio, era partita dopo il duplice omicidio, risolto nel maggio 2017.

"Dà un quadro dello spaccio di droga nella zona del Legnanese nel nord Italia. Dove ci sono diverse dispute e contrasti per il controllo della droga", ha detto ancora D'Amico. Durante le indagini per l'omicidio erano emersi dei soggetti fortemente collegati tra loro che probabilmente facevano il bello e il cattivo tempo dello spaccio nella zona. E sono iniziate le intercettazioni 'parallele'. Approfondimenti che hanno portato a diversi sequestri di droga: 5 chili di eroina, 3 di cocaina e 212 marijuana.

I gruppi individuati e smantellati, hanno rivelato gli investigatori, lavoravano sulla piazza di San Giorgio sul Legnano e Legnano. C'è la certezza, spiegano i carabinieri, che alcuni degli spacciatori avevano portato un chilo di eroina al Boschetto della droga.

Prima si erano riforniti da un trafficate nel Milanese e poi lo avevano rivenduto in stazione a Rogoredo. "In quell'occasione del chilo molti clienti si lamentarono per la scarsa qualità della roba fornita", ha aggiunto ancora il procuratore. Sembra che fosse un'attività che facevano spesso. Tra gli arrestati c'è anche una donna albanese residente a Rovigo, aveva anche cento grammi di marijuana.