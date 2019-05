Omicidio a Milano, bimbo ucciso di botte in casa: lividi e ferite sul corpo, fermato il padre

È stato fermato Aljica Hrustic, il 25enne nato a Firenze ma croato di origine, sospettato dell'omicidio di suo figlio Memhed, il bimbo di due anni trovato morto mercoledì mattina in un appartamento al piano terra del condominio al civico 22 di via Ricciarelli.

La polizia, stando a quanto appreso, lo ha bloccato nella tarda mattinata in zona Giambellino. Gli agenti erano sulle sue tracce dalle 6, quando al 112 è arrivata una richiesta d'aiuto - fatta proprio dal giovane - per un bimbo che stava male.

Al loro arrivo sul posto, medici del 118 e poliziotti non hanno potuto far altro che constatare la morte del piccolo. Il bimbo, nato a Milano il 6 gennaio del 2017, era disteso di fianco su un divano e presentava diversi lividi sul corpo e una ferita alla testa, oltre ad avere i piedi fasciati probabilmente per dei tagli che si era procurato nei giorni scorsi.

In casa - un'abitazione Aler che la famiglia occupava da un paio di mesi - gli investigatori dell'Upg e della Squadra Mobile hanno trovato soltanto la madre di Memhed, Silvjia, una croata di ventitré anni al quinto mese di gravidanza. La donna, portata in Questura e ascoltata a lungo, ha subito raccontato che il papà - che ha precedenti per ricettazione - aveva picchiato il piccolo, aveva dato l'allarme ed era fuggito.

La caccia all'uomo ha dato i suoi risultati poco dopo. La posizione del 25enne è ora al vaglio di magistrati e poliziotti.