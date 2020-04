Milano, donna ritrovata cadavere in una casa di via Lorenteggio: la scientifica sul posto

Il cadavere di una donna è stato rinvenuto mercoledì mattina all'interno di un'abitazione in via Lorenteggio, a Milano.

Potrebbe trattarsi di una morte non naturale, tant'è che sul posto è intervenuta la polizia per fare i rilievi. Non è escluso che possa trattarsi di un omicidio ma restano aperte tutte le ipotesi. Al momento però non ci sono altri dettagli. Gli uomini della scientifica sono al lavoro dalle 11, come hanno informato dalla questura di via Fatebenefratelli.

La vittima è una signora italiana di 52 anni. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato in un appartamento al civico 38, una palazzina signorile di sette piani. A lanciare l'allarme, stando alle prime informazioni, sarebbe stato il compagno della donna.