Omicidio di 'ndrangheta, ammazzato il nipote "milanese" del boss del clan: cinque arresti

Avrebbero ucciso suo zio per uno "sgarro", una mancanza inaccettabile per i vertici del clan. Poi, per paura di ritorsioni, avevano deciso di far fuori anche lui, nonostante gli oltre mille chilometri che lo separavano dalla sua terra d'origine.

I carabinieri del Ros, nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalle procure di Milano e Catanzaro, hanno ricostruito tutti i pezzi del puzzle che avevano portato alla morte di Vincenzo Pirillo - 50enne ucciso il 6 agosto del 2007 in un ristorante di Cirò Marina - e di suo nipote Cataldo Aloisio, un 34enne ritenuto uno dei reggenti della "locale" del clan al Nord e ammazzato con un colpo di pistola alla nuca il 27 settembre del 2008 a San Giorgio su Legnano.

Ucciso per i soldi del clan

In cella, su ordine dei Gip del tribunale meneghino e calabrese, sono finiti Silvio Farao, Cataldo Marincola, Vincenzo Rispoli, Giuseppe Spagnolo, Vincenzo Farao: tutti ritenuti a vario livello coinvolti nei due omicidi, che - mettono nero su bianco investigatori e inquirenti - sono "maturati in seno al sodalizio" di Cirò e sono stati decisi dai due vertici del clan, Silvio Farao e Cataldo Marincola.

Pirillo, che per un periodo era stato il boss numero uno della cosca a Cirò, era infatti stato ammazzato - hanno accertato le indagini - perché aveva gestito male le casse della 'ndrina, mettendo i propri interessi davanti al mantenimento delle famiglie dei detenuti. Una "disattenzione" che Cataldo Marincola - considerato il mandante - non aveva accettato, tanto da firmare la condanna a morte del 50enne, poi eseguita da Giuseppe Spagnolo.

Ammazzato per paura di vendette

Una morte le cui conseguenze sono arrivate fino al Milanese perché - spiegano dal Ros - "le due locali di 'ndrangheta sono strettamente collegate e operano in stretta sinergia". A quel punto dalla Calabria, Silvio Farao e Cataldo Marincola, hanno deciso di eliminare anche Aloisio Cataldo, preoccupati da una sua possibile reazione scomposta e violenta per la morte dello zio, che avrebbe turbato l'equilibrio nel clan.

In quel caso le mano che hanno eseguito gli ordini dei boss sarebbero state quella di Vincenzo Farao e Vincenzo Rispoli, che la notte tra il 26 e il 27 settembre avrebbero freddato il 30enne per poi scaricare il suo corpo in un cantiere.

Oggi, quasi undici anni dopo, i carabinieri del Ros hanno scoperto cosa si nascondeva dietro quel delitto.