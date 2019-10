Omicidio a Cernusco, uomo ucciso nei box del condominio: freddato in auto a colpi di pistola

Numerosi colpi di pistola. Con ogni probabilità sparati da vicino, fatali. Omicidio mercoledì sera a Cernusco sul Naviglio, dove un uomo di sessantatré anni - Donato C., italiano - è stato ucciso nei garage del condominio al civico 17 di via Don Lorenzo Milani.

Il raid del killer, che ha raggiunto la vittima nei box interrati del palazzo in cui viveva, è avvenuto verso le 19. Per il 63enne non c'è stato nulla da fare: l'assassino lo ha freddato con diversi colpi di pistola mentre era ancora nella sua auto.

Nel palazzo sono immediatamente intervenuti i carabinieri di Cassano d'Adda, che hanno ascoltato potenziali testimoni e sono alla ricerca del killer. I colpi di arma da fuoco sono stati sentiti distintamente dai residenti e sono stati proprio loro a dare l'allarme. Al lavoro anche gli uomini della squadra omicidi. Ancora da chiarire la dinamica e il movente dei fatti.