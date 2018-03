Omicidio a Cinisello Balsamo: ragazzo trovato con una ferita alla gola, muore in ospedale

E' morto dopo l'arrivo in ospedale, al San Gerardo di Monza. Poco prima, attorno alle 23.50 di domenica, lo avevano soccorso i medici del 118 in un parchetto di Cinisello Balsamo (Milano), in viale dei Partigiani. Lì lo avevano trovato alcuni passanti con una profonda ferita sul collo. La vittima, un ragazzo apparentemente nordafricano tra i 20 e i 30 anni, perdeva molto sangue e si lamentava.

Immediate erano partite le prime cure mediche. Il personale sanitario gli aveva fatto sul posto una tracheotomia per permettere all'uomo di respirare. Ma non è bastato.

In via dei Partigiani, vicinino all'incrocio con viale Lombardia, nel popolare quartiere Crocetta, sono subito intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni. I militari, che adesso procedono per omicidio, stanno cercando di reperire informazioni ed eventuali testimoni. Il giovane morto non è stato ancora identificano perché era senza documenti.

Ancora misteriosa anche la modalità dell'aggressione. I medici ancora non sono stati in grado di stabilire se l'uomo fosse stato colpito da una coltellata, un proiettile o altro. Sul suo cadavere verrà disposta l'autopsia per fare luce sulla causa della morte.