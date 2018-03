Omicidio di Antonietta Migliorati a Rho: Modugno aveva un complice?

Renato Modugno non avrebbe ucciso da solo l'ex vicina di casa 73enne Antonietta Migliorati, ma avrebbe avuto un complice di sesso maschile non ancora identificato. Emerge dall'ordinaza di custodia cautelare con cui è stato arrestato il 53enne rhodense, accusato dell'omicidio avvenuto il 17 agosto 2017.

Secondo le indagini, Modugno aveva urgente bisogno di soldi, probabilmente per saldare un debito. Nell'edificio Modugno non viveva più da qualche tempo, ma ci tornava perché c'erano ancora la sua ex e il figlio. Quel giorno l'uomo era andato a far visita proprio ai suoi familiari e, secondo i tabulati telefonici, era rimasto nell'edificio più di quanto pensasse la ex.

L'appartamento venne trovato in disordine; la donna tramortita a morte, trascinata in bagno dopo essere stata colpita in salotto durante una colluttazione. Quanto alla refurtiva, si trattava di oro in massima parte e poi anche di qualche contante. L'ordinanza del gip Marco Del Vecchio fa esplicito riferimento ad un soggetto ignoto, accusato di concorso in omicidio e concorso in rapina con Modugno. Del complice vi sarebbe traccia nelle tracce genetiche sul corpo della vittima.