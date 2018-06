Omicidio a Corsico, spara e uccide un uomo in strada: 54enne morto in via delle Querce

Omicidio a Corsico nella serata di sabato 16 giugno: un uomo di 54 anni, cittadino senegalese, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco in via delle Querce.

Un vero e proprio agguato in strada. Secondo quanto trapelato il 54enne, poco prima delle 23, sarebbe stato raggiunto da tre proiettili: due al torace e uno alla testa. A lanciare l'allarme sono stati i residenti del quartiere che hanno udito gli spari: sul posto sono intervenuti in codice rosso i sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Corsico che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. Per il momento nessuna ipotesi è esclusa, anche se potrebbe trattarsi di un regolamento di conti. La vittima pare fosse sposata e avesse una figlia minorenne.