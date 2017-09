Omicidio a Legnano, la vittima violentò due sorelline: forse ammazzato per vendetta

Nel suo passato, oltre a precedenti per droga e reati contro il patrimonio, c'era una orrenda storia di abusi e stupri che gli era costata cinque anni di carcere. E che mercoledì, questa una delle ipotesi degli investigatori, potrebbe essergli costata la vita.

Sarebbe stato ammazzato per vendetta Gennaro Tirino, il trentottenne ucciso in strada a Legnano con sei colpi di pistola. Almeno un paio di proiettili lo hanno centrato al volto quando era già a terra, come se il killer avesse voluto punirlo "imitando" le esecuzioni tipiche della malavita organizzata.

Tanta ferocia, stando ai primi accertamenti dei carabinieri e della procura, potrebbe essere causata proprio da quella violenza sessuale, avvenuta nel 2006 su due sorelline di tredici e diciassette anni.

Video | Freddato in strada con sei colpi di pistola

L'assassino è entrato in azione alle 8.40, quando la vittima era appena uscita da un bar della zona industriale dove aveva fatto colazione con due amici. Quando loro sono andati via, lui ha girato l'angolo tra via XX settembre e via Torquato Tasso e ha incrociato la sua strada con quella del suo carnefice: a quel punto è scattata l'esecuzione, spietata e senza pietà.

I militari, che sono sulle tracce dell'assassino, lavorano anche su un'altra ipotesi: non è escluso, infatti, che l'omicidio possa essere maturato in ambiente legati al mondo dello spaccio.

Quello che è certo è che chi ha aperto il fuoco, in pieno giorno, aveva deciso di farla pagare alla vittima.