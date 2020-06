Omicidio-suicidio Mario Bressi, sgomento e incredulità a Gessate (Milano): "Erano famiglia splendida"

C'è sgomento, incredulità e dolore a Gessate, alle porte di Milano, dove viveva la famiglia distrutta dal gesto di Mario Bressi, 45enne che, prima di togliersi la vita lanciandosi da un ponte, avrebbe soffocato i figli (gemelli di 12 anni, Elena e Diego) mentre stavano dormendo.

I tre erano andati nella casa di famiglia in Valsassina (Lecco) per una breve vacanza. Una giornata come tutte le altre (un'escursione in montagna e giochi), poi, nella notte tra venerdì e sabato, il folle gesto. L'uomo, dopo averli soffocati, li avrebbe anche vegliati. "Non li rivedrai mai più": quel tremendo messaggio inviato alla madre Daniela è stato l'ultimo contatto.

I Bressi, originari di Gorgonzola, a Gessate erano conosciuti e benvoluti da tutti. Si erano trasferiti 17 anni fa, in un'elegante palazzina con giardino. Mario era impiegato. Tra i coniugi, secondo quanto è emerso dalle prime indagini, le cose non andavano bene. Gli investigatori stanno quindi ora cercando di capire se questa possa essere stata la molla che ha portato alla drammatica decisione di Bressi.

La coppia si conosceva da tantissimo, erano insieme fin da ragazzi. Il presunto omicida era donatore Avis e uno storico frequentante della parrocchia. Tutti, nelle testimonianze, ne parlano come una persona "tranquilla, regolare, gentilissima" e un "padre affettuoso". Grande appassionato di calcio, era un buon giocatore, sempre presente nelle sfide con gli amici. Le estati in famiglia passavano con lunghe passeggiate in montagna.

Parole di cordoglio e incredulità sono state espresse dal sindaco di Gessate Lucia Mantegazza e dal parroco don Matteo Galli: "Ora ci stringiamo alla mamma dei nostri angeli Daniela".