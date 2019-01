Omicidio nel Milanese, cadavere ritrovato in un campo a Rescaldina: gli hanno sparato

Gli hanno sparato un colpo di pistola all'addome. Poi gli hanno spaccato la testa con un "corpo contundente" ancora da identificare. E lo hanno abbandonato su un campo agricolo alla periferia di Rescaldina, tra via 11 Settembre e via Grigna, nel Milanese.

E' morto così, un 54enne senegalese residente a Borgomanero. L'omicidio, sul cui orario si indaga ancora, è stato scoperto attorno al mezzogiorno di martedì. A trovare il cadavere sono stati alcuni passanti, non è chiaro se i proprietari del campo o meno.

Rescaldina: cadavere trovato in un campo

Il corpo esanime si trovava a circa cento metri dalla strada. Inutile l'intervento del personale del 118, per la vittima non c'era più nulla da fare. Gli investigatori dei carabinieri della Compagnia di Legnano, guidati da Francesco Cantarella, hanno subito circondato la zona. Sul luogo sono arrivati i Ris per i rilievi e il magistrato di turno della procura di Busto Arsizio, incaricata per competenza territoriale, Rosella Incardona.

La zona dove stato ritrovato il morto non è lontano da alcune zone di spaccio note nell'area al confine tra la provincie di Milano e quella di Varese. Per cui non è escluso che l'omicidio possa essere maturato per motivi legati allo spaccio di droga.