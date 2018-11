Omicidio durante lite violenta: gli lancia una bicicletta, morto

Dramma a Milano nel tardo pomeriggio all'Arco della Pace. Un uomo di 41 anni originario della Tunisia, è morto in seguito ad una aggressione che si è consumata in piazza Sempione, pochi minuti dopo le sei di lunedì 12 novembre, in seguito ad una lite.

L'uomo è andato in arresto cardio-circolatorio e i sanitari del 118 non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Tutto è iniziato, come si diceva, dopo le sei di pomeriggio. Alcuni passanti hanno notato due uomini (forse clochard) litigare con violenza. Uno in particolare, identificato poi come un 22enne del Salvador, secondo le informazioni della questura e del 118 avrebbre scagliato una bicicletta addosso all'altro, colpendolo al volto.

Il 41enne è andato in arresto cardio-circolatorio. I sanitari (arrivati con 3 ambulanze ed un'automedica) gli hanno riscontrato anche un forte trauma al volto e hanno immediatamente iniziato le manovre salvavita per rianimarlo. Purtroppo non è stato possibile. Così non hanno potuto far altro che constatare sul posto il decesso.

Il 22enne, a sua volta, presentava una ferita ad una mano e soprattutto un fortissimo stato di agitazione. Per sicurezza i sanitari lo hanno trasportato al pronto soccorso del Fatebenefratelli in codice giallo, mentre la polizia (giunta a sua volta in piazza Sempione) lo ha posto in stato di fermo in attesa di completare le indagini sull'accaduto.