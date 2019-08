Famiglia in vacanza in Trentino, spara ai genitori poi si suicida

Ha sparato ai genitori uccidendoli poi ha rivolto l'arma contro se stesso togliendosi la vita. La terribile tragedia è accaduta nella serata di venerdì a Romallo, provincia di Trento. A lanciare l'allarme sono stati alcuni parenti della famiglia - da moltissimi anni residente a Milano - che sin dalla mattina avevano cercato di contattare i tre senza successo. Loro stessi hanno scoperto i corpi senza vita una volta arrivati nella casa dove è avvenuto il delitto.

Omicidio-suicidio

In base alla prima ricostruzione dei carabinieri, che stanno indagando sull'omicidio-suicidio, David Pancheri, 45 anni, avrebbe prima sparato contro il padre, Giampietro, 79 anni, e la madre, Adriana Laini, di 72, per poi puntare la pistola contro se stesso. Al momento non è chiaro cosa abbia potuto provocare il folle gesto dell'uomo, che potrebbe essere però stato scatenato dall'arrivo di una brutta notizia sulla salute dei genitori.

Dopo che i parenti hanno chiamato il 112, sabato sul posto sono arrivati i soccorritori, il cui intervento è stato però vano: genitori e figlio erano già morti, sembra, già da circa 24 ore. I tre stavano trascorrendo le ferie di agosto nell'abitazione dove hanno trovato la morte, un appartamento di Romallo, in Val di Non. Al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia carabinieri e scientifica.

I corpi degli anziani genitori sono stati ritrovati vicini nel loro letto. A causare la morte un colpo di pistola alla testa. Accanto al cadavere del figlio, invece, è stato rinvenuto un biglietto rivolto ai familiari, con il quale l'uomo chiedeva scusa per quanto accaduto. La famiglia Pancheri viveva a Milano da anni, dopo che il padre Giampietro, originario della Val di Non, vi si era trasferito da giovane per lavoro. Ogni estate però i coniugi passavano le vacanze a Romallo proprio nella casa in cui si è consumato l'omicidio-suicidio.