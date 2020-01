Accoltella e uccide una donna in Svizzera, poi fugge ferito verso Milano: killer arrestato

In meno di due ore, dopo la chiamata dell'Interpol, i carabinieri sono riusciti a trovarlo. I militari si sono materializzati nell'ambulatorio della Multimedica di Sesto San Giovanni (Milano) dove il ragazzo, un 27enne albanese accusato dalla polizia svizzera di aver ucciso a coltellate una donna a Ginevra, si era recato per farsi curare le ferite riportate alla mano durante l'omicidio.

L'omicidio in Svizzera, l'arresto a Milano

A ricostruire l'accaduto è Giuseppe Verde, comandante della Compagnia di Cassano D'Adda che ha spiegato che la vittima e il movente dell'omicidio per ora non sono noti. L'efferato assassinato, stando a quanto riportato, sarebbe avvenuto durante la notte tra sabato e domenica 26 gennaio. Il giovane albanese, che in Italia non ha alcun precedente penale, si sarebbe scagliato contro una donna con un coltello. Con la stessa lama, durante la colluttazione con la sua vittima, si sarebbe ferito alla mano.

La fuga verso Milano con la mano ferita

Subito dopo aver ucciso la donna, il 27enne avrebbe lasciato il paese rossocrociato in direzione Milano a bordo di un'automobile. E lo avrebbe fatto assieme a un connazionale residente a Cassina De' Pecchi, nell'hinterland milanese.

L'informazione ricavata dagli investigatori di Ginevra arriva così ai carabinieri della Stazione di Cassina, nel pomeriggio di lunedì. Nel giro di non più di 120 minuti i militari si trovano all'ospedale di Sesto, dove l'amico del presunto killer ha riferito di averlo accompagnato. L'uomo, sulla quarantina, ha riferito di aver solo dato un passaggio all'amico in Italia ma che era all'oscuro dell'omicidio. Per questo la sua posizione è al vaglio degli investigatori.

L'estradizione in Svizzera

Il 27enne accusato di essere il violento killer, dimesso dalla Multimedica solo martedì mattina, sarà messo a disposizione della Corte D'Appello per le pratiche di estradizione verso la Svizzera.