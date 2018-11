Omicidio a Parabiago, 16 anni al killer che accoltellò la compagna

È stato condannato a 16 anni di carcere Sadigue Zahir, l'omicida che il 17 dicembre 2017 uccise con tre coltellate la sua compagna Simona Forelli mentre si trovavano nel loro appartamento di Parabiago. Il delitto era avvenuto nel tardo pomeriggio, verso le 18, in presenza dei figli piccoli della coppia, cinque e diciassette mesi.

La vittima, trentatré anni, era stata trovata dalla madre e da una vicina, le quali erano accorse sentendo delle urla. Al momento del ritrovamento la donna era accasciata nel bagno della sua abitazione con i segni evindenti delle coltellate sul petto. Il killer l'aveva colpita con un coltello da cucina al culmine di un litigio, ferendola mortalmente.

Ad emettere la sentenza, undici mesi dopo l'omicidio, è stato il giudice per le udienze preliminari di Busto Arsizio, Piera Bossi. Il ricorso al rito abbreviato - scrive Il Giorno - ha consentito uno sconto pari ad un terzo della pena. L'uomo è stato giudicato colpevole di omicidio volontario aggravato e abbandono di minore, per essere scappato dopo il delitto lasciando da soli i suoi due figli.

Il pubblico ministero aveva chiesto 18 anni per l'uomo. A fronte della pena ridotta la madre della vittima e i suoi familiari faranno ricorso in appello. I bambini della coppia sono ospitati in una comunità protetta dove aspettano di essere adottati. Gli zii di Zahir ne avevano chiesto l'affidamento.