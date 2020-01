Donna trovata morta in un agriturismo milanese: evidenti segni di percosse

Dramma nell'hinterland, in zona Gratosoglio. Una donna di 90 anni, Carla Quattri Bossi, infatti, è stata trovata senza vita in un agriturismo di via Pescara (nella foto sottostante) la mattina di domenica 5 gennaio.

La struttura si chiama "Podere Ronchetto". Subito sul posto sono giunti i soccorritori del 118, che non hanno potuto che constatarne il decesso. La donna, però, presentava numerose ecchimosi e tumefazioni. E' stata allertata così la polizia di stato; la vittima potrebbe essere stata picchiata a morte con violenza.

Carla Bossi, secondo le prime informazioni, era la madre del proprietario dell'agriturismo, che ha anche una rimessa per camper. E' stata una dipendente del "Podere Ronchetto" a trovare il corpo; le urla hanno destato gli ospiti dell'agriturismo che hanno immediatamente chiamato 118 e forze dell'ordine.

Tutta l'area è stata posta sotto sequestro e la Scientifica è al lavoro per ricostruire gli ultimi minuti di vita della donna e soprattutto recuperare testimonianze preziose. Non è ancora chiaro come sia morta e con cosa sia stata colpita.