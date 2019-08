54enne morta in casa in via Esterle: indagata la coinquilina. Entrambe si prostituivano

La coinquilina della 54enne Hong S., trovata morta a fine marzo 2019 nell'appartamento di via Esterle, è indagata per omicidio. Che sia stata una morte violenta, quella che ha colpito la donna, è fuor di dubbio e certificato dall'autopsia: secondo gli investigatori la 54enne ha ricevuto un colpo alla testa (di qui la profonda ferita vicino all'occhio destro) e poi è stata strangolata.

L'esame del Dna dovrà confermare la partecipazione della coinquilina all'omicidio, ma gli investigatori "setacciano" la vita delle due donne alla ricerca di un eventuale complice. Si è intanto saputo che le due non solo condividevano il piccolo appartamento (due stanze da letto e un bagno) ma anche la professione. In particolare si prostituivano ricevendo entrambe i clienti nei due locali di via Esterle.

E questo complica le cose perché, evidentemente, l'appartamento risultava frequentato con un via vai consistente. A dare l'allarme era stata proprio la coinquilina. I militari trovarono la 54enne in posizione prona, sul letto, vestita; sul pavimento, vistose tracce di sangue.