Tentato omicidio ad Abbiategrasso, lite per un debito di droga: 16enne accoltella un ragazzo

Sarebbe stato portato via con il coltello ancora sulla schiena. Con l'elisoccorso, direzione Niguarda, e in gravissime condizioni. Ad accoltellarlo, stando a quanto riportato dai carabinieri, sarebbe stato un ragazzino di 16 anni. Il ferito, un 30enne pregiudicato di Abbiategrasso, aveva una disputa con il minore per un debito di droga.

Lite ad Abbiategrasso, grave 30enne

A raccontare l'episodio sono i militari della Compagnia di Abbiategrasso, guidati dal maggiore Antonio Leotta. A chiamare il 112 attorno alle 15.30 di mercoledì è stato lo stesso ragazzino. Il 16enne avrebbe ammesso tutto. Secondo quanto riferito dai carabinieri, i due avevano cominciato a litigare per un debito. Pare, hanno spiegato i militari, che il minore avesse un credito da saldare con il pregiudicato.

Abbiategrasso, ragazzino accoltella uomo

Durante la discussione le cose sarebbero precipitate e il ragazzino, avrebbe impugnato un coltello da bistecca per colpire il 30enne sulla schiena. Subito dopo avrebbe preso il telefonino per chiamare i soccorsi e i militari.

Il personale del 118 è intervenuto con due ambulanze a un elisoccorso sul posto. Il ferito è stato portato d'urgenza in ospedale dove è ricoverato in prognosi riservata. Il 16enne, incensurato, è stato fermato dai militari. Probabilmente sarà accusato di tentato omicidio.