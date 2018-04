Ragazzo ammazzato per il telefono: uno dei killer arrestato (e liberato) una settimana fa

Sabato scorso, meno di una settimana prima della loro folle notte, uno dei due - forse insieme allo stesso complice - ci aveva già provato. E a dire il vero era anche stato in grado di conquistare il bottino, prima che i carabinieri riuscissero ad arrivare a lui. A quel punto erano scattate la manette, la camera di sicurezza e il processo per direttissima: una sequenza burocratica che adesso, con un morto e tre feriti, suona come un'enorme beffa.

Era stato arrestato il 21 aprile uno dei due rapinatori che nella notte tra giovedì e venerdì hanno seminato il panico tra Cinisello e Milano compiendo quattro rapine, uccidendo un ragazzo di ventitré anni e ferendo altre tre persone. I killer, fermati venerdì mattina dai carabinieri, sono due cittadini marocchini di ventotto e trenta anni, irregolari e con precedenti. Il più giovane, già arrestato per tentata rapina ad aprile 2018 a Como, è entrato in Italia da Reggio Calabria nel giugno del 2017, mentre l'altro - controllato a Milano il 30 marzo - è arrivato a settembre dall'hot spot di Siracusa.

Ma per uno di loro c'è un precedente molto più recente, che risale soltanto a sabato scorso, quando un architetto milanese era stato rapinato della borsa con i documenti e dell'iPad. L'app del dispositivo Apple poco dopo aveva portato i militari al malvivente, che con ogni probabilità - anche se lui non era stato riconosciuto colpevole - aveva agito insieme allo stesso complice. Il balordo era stato fermato e poi scarcerato in attesa della nuova udienza.

A tradire entrambi, venerdì mattina, è stato di nuovo il segnale di un telefonino, che ha condotto i carabinieri dritti al McDonald's in zona stazione Centrale, dove i due stavano tranquillamente facendo colazione dopo una notte di sangue. L'opera, hanno accertato gli investigatori, era iniziata verso le 22 di giovedì a Cinisello, dove un peruviano di trentasette anni era stato picchiato, rapinato e accoltellato con una bottiglie di plastica. Poco dopo, la coppia aveva scaricato la propria furia contro un trentunenne italiano, che forse aveva assistito alla prima rapina e che ha ricevuto tre coltellate all'addome prima di essere derubato del portafoglio.

Un paio di ore dopo, invece, la scia di sangue si è spostata a Milano: prima una coltellata a una studentessa ventunenne per il cellulare, poi un fendente a un ventitreenne bengalese, ammazzato mentre tornava dal lavoro - era cameriere del bar Dante - sempre e solo per il telefonino.