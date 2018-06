Omicidio e aggressione, folle serata di sangue a Sesto: uomo ucciso in strada, un altro grave

Un uomo ucciso in strada, a coltellate. Un altro ferito in maniera grave allo stesso modo, a poco più di due chilometri di distanza, anche se senza un reale "filo rosso" di collegamento.

Serata di sangue a Sesto San Giovanni, teatro di un omicidio e di un'aggressione che si sono consumati nel giro di tre ore.

Omicidio in via Marx a Sesto

La scia di violenza è iniziata in via Carlo Marx, all'altezza del civico 495, poco prima delle 19. Lì, un uomo - si tratterebbe di un 48enne del posto, pregiudicato - è stato trovato in strada, nel cortile di un condominio, ferito da diversi fendenti all'addome.

Soccorsa da un'ambulanza e un'auto medica del 118, la vittima è stata trasportata all'ospedale San Raffaele di Milano, dove poco dopo è stata dichiarato il decesso.

Nel punto di quello che ha tutti i contorni di un omicidio, stando a quanto appreso, non ci sarebbero telecamere e al momento i carabinieri di Sesto San Giovanni - che hanno effettuato i rilievi del caso - non hanno trovato testimoni.

Uomo accoltellato in via Marconi

Alle 21.55, un nuovo allarme è scattato al civico 141 di via Gugliemo Marconi, dove un uomo di quarantatré anni - pare sia un cittadino egiziano - è stato colpito con una coltellata.

Il 43enne, secondo le primissime informazioni, ha riportato una ferita all'addome di circa quattro centimetri di profondità ed è stato trasportato in codice rosso al Niguarda di Milano: le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

I due episodi, stando ai primi accertamenti dei militari, non sembrano collegati tra loro. L'aggressione di via Marconi, infatti, sarebbe arrivata al termine di una lite nata tra due clienti di un bar. Dopo la discussione, i cui motivi sono ancora sconosciuti, uno dei due avrebbe colpito l'altra con un fendente e sarebbe fuggito.