Omicidio a Solaro: 54enne trovato ucciso nel suo box con un taglio alla gola

Omicidio a Solaro nella tarda serata di sabato 23 dicembre. Un uomo di 54 anni è stato trovato morto nel suo box di via Parini con una ferita da taglio alla gola, provocata da un grosso coltello.

L'uomo ha precedenti per spaccio di droga, secondo quanto riferiscono i carabinieri, e viveva da solo in un appartamento al piano terra della palazzina. La procura di Monza ha aperto un fascicolo e i militari della compagnia di Desio indagano per capire la dinamica dei fatti.

A dare l'allarme sono stati alcuni conoscenti, che non lo vedevano da alcuni giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri insieme ai vigili del fuoco: dopo avere controllato l'appartamento, trovandolo vuoto e con la porta socchiusa, militari e pompieri sono scesi nel box e hanno trovato il cadavere. Né l'abitazione né il garage presentano segni di furto.