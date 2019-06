Milano, guardia giurata spara al figliastro 13enne, la madre: "Per me può marcire". Video

Con la mente offuscata dai fumi dell'alcol, dopo aver minacciato e litigato pesantemente con la convivente, ha preso di mira il figlio di lei. Il ragazzino, un 13enne che probabilmente aveva cercato di difendere la madre, si è ritrovato con un proiettile conficcato sul braccio destro.

A sparare, dopo averlo inseguito in strada - secondo quanto ricostruito dai carabinieri coordinarti dal pm Donata Costa - è stata una guardia giurata di 45 anni, Angelo Di Matteo. L'uomo, di origini campane, si è 'arreso' davanti all'arrivo dei militari del Nucleo Radiomobile: poggiando la pistola d'ordinanza al suolo e facendosi arrestare.

Uomo spara a un ragazzino di 13 anni

Teatro del tentato omicidio, questa l'accusa contro il 45enne, è via Marco Aurelio a Milano, nei pressi dell'angolo con via Pietro Crespi, zona via Padova.

In lacrime la madre del bambino, una donna straniera che da un po' di tempo aveva aperto le porte del suo appartamento al nuovo compagno, ha chiamato il 112 attorno alle 22.40 di domenica, dopo aver visto l'uomo con l'arma in mano, e vestito con la divisa da vigilantes, uscire all'inseguimento del suo bambino. Adesso il ragazzino è ricoverato al Niguarda e, per fortuna, non è in pericolo di vita.

"Gli dicevo di stare lontano e lui si avvicinava", ha detto la madre del minore ferito a proposito del 45enne. E poi: "Ho cercato con le buone maniere di dirgli di lasciare casa, che ognuno stesse per i fatti suoi. Ma adesso può marcire dentro. Toccare mio figlio. Per me ha finito di vivere. Non esiste".

Sparatoria in via Marco Aurelio: il video dei rilievi

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Video di Piergiorgio La Sala