Condannato per omicidio: arrestato 50enne

Nel 2014 travolse e uccise una donna. Un anno prima la condanna per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il conto in sospeso con la giustizia che il 50enne albanese doveva saldare si è presentato giovedì 22 febbraio quando i carabinieri della compagnia di Cassano d'Adda lo hanno arrestato in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene emesso dal Tribunale di Milano.

L’uomo era stato condannato per i reati di “detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti” commesso a Milano e per l’omicidio colposo avvenuto il 26 gennaio 2014 a Gessate ai danni di una pensionata del posto. Il 50enne è stato accompagnato in carcere a “San Vittore” dove dovrà espiare la pena definitiva di 3 anni e 7 mesi di reclusione.