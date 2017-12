Ubriaco tenta di uccidere il collega badante in casa dell'anziano: arrestato

Una coltellata all'addome: è finita così una lite in casa tra due uomini dello Sri Lanka, entrambi badanti di un anziano costretto a letto dalle sue condizioni di salute, che non ha assistito al litigio.

Il fatto è accaduto verso le due di notte del 24 dicembre in via Dall'Ongaro, zona viale Argonne. A chiamare i carabinieri (intervenuti con la pattuglia di Porta Monforte e del nucleo radiomobile) sono stati i vicini di casa, che avevano sentito rumori sospetti. L'uomo più giovane, un 48enne, era gravemente ferito all'addome ed è stato portato al Policlinico in codice rosso: è già stato operato ma è ancora in pericolo di vita.

L'altro, un 53enne, è stato arrestato e portato a San Vittore: risponde di tentato omicidio. I carabinieri hanno anche trovato il grosso coltello che il 53enne aveva scagliato contro il "collega rivale", nascosto sotto il materasso in una delle stanze da letto dell'appartamento. L'aggressore era visibilmente ubriaco e i carabinieri stanno cercando di ricostruire i motivi della lite, verosimilmente futili e "alimentati" anche dall'abuso di alcol.