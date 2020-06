Omicidio in via Trilussa a Milano, sale dal vicino nel cuore della notte e lo uccide

È salito al piano di sopra, ha suonato il campanello del vicino nel cuore della notte. E una volta in casa lo ha accoltellato. Omicidio in via Trilussa a Milano (zona Quarto Oggiaro) nella notte tra lunedì e martedì 30 giugno: un uomo di 46 anni, Tommaso Libero Riva, ha ucciso Giuseppe Alfredo Villa, suo vicino di casa di 68 anni. E per lui sono scattate le manette, arrestato dalla polizia.

Tutto è accaduto intorno alle 2.45 del mattino, come riferito dalla Questura. I contorni della vicenda non sono ancora chiari ma secondo quanto trapelato pare che il fendente, scagliato con un coltello da cucina, sia stato inferto al culmine di una furibonda lite per ragioni condominiali.

Le condizioni della vittima, un uomo di 68 anni, sono subito apparse gravi tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. L'anziano era stato trasportato in gravi condizioni e in arresto cardiaco al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda ma i medici non sono riusciti a salvargli la vita: è morto alle 3.40.

Il 46enne è stato bloccato da una volante del commissariato di Quarto Oggiaro nel cortile dello stabile, è stato accompagnato in questura dove è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario.