Omicidio a Bovisio Masciago, uccide la moglie in strada e si costituisce dai carabinieri

Omicidio a Bovisio Masciago nel primo pomeriggio di giovedì 19 aprile. Intorno alle 13 una donna di 56 anni, Valeria Bufo, è stata uccisa a colpi di pistola. A sparare, secondo quanto trapelato, sarebbe stato il marito, Giorgio Truzzi, che pochi minuti dopo si è costituito alla stazione dei carabinieri di Seveso, in Brianza.

L'agguato, stando una prima ricostruzione, è avvenuto vicino a un semaforo di Corso Italia, una delle vie centrali della cittadina. L'uomo, a bordo di una Smart, stava "pedinando" la 56enne che si trovava sulla sua Alfa Romeo Giulietta. Vicino al semaforo l'uomo sarebbe sceso dall'auto, avrebbe preso la pistola e avrebbe fatto fuoco. Non è ancora chiaro quanti colpi abbia esploso: due o tre, secondo gli investigatori.

La 56enne è stata soccorsa dai sanitari del 118 e accompagnata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo, dove è deceduta intorno alle 14.50.

La coppia — lei impiegata in un'azienda di Bovisio Masciago, lui autista, secondo quanto riferito dagli investigatori — aveva dei figli, viveva a Seveso, era in crisi da diverso tempo e si sarebbe separata di recente. Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Desio, intervenuti in corso Italia per i rilievi. L'arma del delitto non è ancora stata trovata.