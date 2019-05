Omicidio a Cusano, uomo va a casa della ex: accoltellato e ucciso dal nuovo compagno

Sarebbe andato a casa della ex per cercare un altro confronto, forse l'ennesimo. Lì, però, avrebbe discusso con l'attuale compagno della donna e al termine di una lite sarebbe stato colpito.

Sabato mattina di sangue a Cusano Milanino, teatro di un omicidio avvenuto nel cortile di una villa di via Luigi Buffoli. Il dramma, secondo le prime informazioni raccolte, si è consumato alle 10.30, quando un uomo di quarantatré anni si è presentato sotto casa della ex fidanzata, che non è ancora chiaro se fosse all'interno o meno.

L'uomo è riuscito a entrare nel cortile e lì ha incontrato il compagno della donna, un uomo di trentasette anni, che avrebbe chiesto al 43enne di allontanarsi. Ne sarebbe nata una lite e il presunto assassino avrebbe colpito con una coltellata al fianco il rivale. L'uomo, soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica, è stato trasportato in arresto cardiocircolatorio al Niguarda con le manovre rianimatorie in corso. Una volta in ospedale, però, i medici non hanno potuto far altro che certificarne il decesso.

Nell'appartamento di via Buffoli sono subito intervenuti i carabinieri, che hanno trovato ancora sul posto il presunto assassino. Il 37enne è stato fermato e in questi minuti è ascoltato dagli investigatori.