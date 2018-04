Omicidio in via Padova a Milano, uomo muore dopo una rissa davanti al bar: killer in fuga

Omicidio in via Padova a Milano nella serata di giovedì 26 aprile. Poco prima delle 21.30 un uomo di 42 anni, cittadino romeno, è stato ucciso al termine di una rissa scatenatasi fuori da un bar all'altezza del civico 179. A ucciderlo una persona che si è allontanata prima dell'arrivo della polizia.

La vittima, soccorsa dai sanitari del 118, era stata accompagnata in codice verde al San Raffaele. Le sue condizioni si sono aggravate col passare delle ore e intorno alla 1.30 è morto per emorragia cerebrale.

Secondo quanto reso noto dalla polizia il 42enne, persona già nota alla giustizia, sarebbe rimasto ferito dopo essere stato colpito al volto. Per il momento non è ancora chiaro il motivo che ha scatenato la rissa.

Quella tra giovedì e venerdì è stata una notte tragica per Milano, che in poche ore ha fatto i conti con due omicidi e tre aggressioni gravissime. Intorno alle 23.30 a Cinisello Balsamo un uomo di 31 anni è stato accoltellato durante una rapina.

Un'ora dopo teatro delle violenze è stata via dei Transiti, zona Pasteur, dove due uomini ubriachi si sono sfidati a colpi di bottiglia: uno di loro ha riportato un taglio profondissimo alla faccia ed è finito in condizioni gravi al Fatebenefratelli. Alle 2 in punto, invece, una studentessa che stava tornando a casa è stata avvicinata — in via Gaffurio — da due uomini, che le hanno strappato l'iPhone di mano e l'hanno accoltellata all'addome. Soltanto mezz'ora dopo, e a quattrocento metri da lì, in via Settembrini — un 23enne bengalese è stato ucciso quasi allo stesso modo.