Omicidio a Milano: uomo uccide una donna a coltellate e poi cerca di travolgere la polizia

La sua Citroen C3 grigia è rimasta con le ruote ferme tra il marciapiedi e l'aiuola davanti alla quale aveva cercato di travolgere gli agenti di polizia che stavano arrivando sul posto. Lui, il presunto assassino di una donna italiana di 59 anni, è stato fermato dai poliziotti che lo hanno trasportato in ospedale, dov'è piantonato. A pochi metri di distanza, in un appartamento di via San Giacomo 4 in zona Chiesa Rossa, c'era il cadavere della vittima in una pozza di sangue.

La chiamata della figlia della vittima

E' l'epilogo dell'omicidio avvenuto la notte tra sabato e domenica al sud di Milano, attorno alle 2. La donna, Adriana Signorelli, stando alle prime informazioni della Squadra Mobile che indaga, è stata uccisa da diverse coltellate alla schiena. L'assassinio, sempre secondo le prime ipotesi, sarebbe maturato in un contesto - e probabilmente per un movente - familiare. L'uomo fermato, infatti, è il marito della signora 59enne, Aurelio Galluccio, un italiano pregiudicato di 65 anni.

A chiamare il 112 è stata la figlia della donna che non riusciva a entrare nell'abitazione. Per questo motivo sono arrivati gli operatori del 118, i pompieri e la polizia. Quando ha capito di essere intrappolato, il presunto killer ha cercato di fuggire in auto. Poi, nel tentativo di investire alcuni agenti, è finito fuori strada sull'aiuola sotto casa.

Le indagini sull'omicidio

Sul posto hanno lavorato a lungo i detective della Sezione omicidi, guidati da Lorenzo Bucossi, insieme alla polizia Scientifica. Si sta cercando di ricostruire i dettagli e il contesto dell'omicidio: sembra che l'uomo fermato non vivesse più in casa da tempo. La sua posizione sull'omicidio, per ora, è ufficialmente al vaglio degli investigatori. Intanto è controllato a vista all'ospedale San Paolo mentre è stato arrestato per il tentato omicidio dei poliziotti.