Gallipoli, ragazzi milanesi insultati al lido: "Ma perché voi froci e trans non ve ne andate?"

La lite, almeno così sembra, per un video postato su Facebook. Poi, stando al racconto dei presenti, gli insulti chiaramente a sfondo sessuale. Presunto caso di omofobia in uno dei lidi più noti di Gallipoli, dove un gruppo di undici persone - tra cui delle ragazze trans di Milano - sarebbe stato aggredito verbalmente da uno dei buttafuori del locale durante la serata del 15 agosto.

A denunciarlo per primo è stato uno dei presenti, un ragazzo brindisino che vive proprio sotto la Madonnina. "Questo è ciò che succede ancora oggi. Buttafuori: «Ma perché voi froci e trans nn ve ne andate nei vostri posti?». È meno male che domani c è il pride", ha scritto sui social il giovane, facendo riferimento alla manifestazione per i diritti omosessuali che si è poi tenuta il 16 nella città salentina.

Ad andare più nei dettagli è un altro dei testimoni: "Il fatto è ben più grave - racconta -. Una ragazza transessuale é stata aggredita da uno dei ragazzi della sicurezza del locale, all'interno dei prive sul terrazzo, poiché a suo avviso ripreso da una sua diretta Facebook. Presa con forza dall'avambraccio dal quale registrava, stringendola e trascinandola giù dalle scale con violenza, allontanandola dal locale".

A quel punto, il resto del gruppo sarebbe intervenuto in difesa della ragazza, una milanese che era lì proprio per il Pride, e in quel momento - prosegue la ricostruzione del giovane - "siamo stati buttati fuori anche noi sentendoci dire: «Ma perché voi froci e le vostre amiche trans non ve ne andate nei posti vostri». Questo gesto è vergognoso".

Dal momento dal locale non arrivano repliche alle accuse dei ragazzi, che hanno già raccontato tutto all'Arcigay.