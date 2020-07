Subissato dagli insulti omofobi, cerca di uccidersi lanciandosi nel vuoto: salvato in extremis

L'omofobia stava per uccidere un ragazzo a Sesto San Giovanni. È successo nella serata di lunedì 6 luglio quando un giovane di 24 anni stava per buttarsi nel vuoto dall'impalcatura di un cantiere di via Mazzini, ma fortunatamente il giovane è stato salvato dai carabinieri.

Tutto è accaduto intorno alle 20.40 quando il giovane si è arrampicato sull'impalcatura con l'intenzione di farla finita. Poco prima di tutto ciò, però, ha mandato un ultimo messaggio a un'amica che appena lo ha letto ha chiamato il 112. I carabinieri della centrale operativa di Sesto San Giovanni hanno subito localizzato il giovane e inviato sul posto una pattuglia.

Appena arrivati sul posto i militari hanno visto che il 24enne era a un'altezza di circa 12 metri. Non si sono tirati indietro: immediatamente si sono arrampicati sulla struttura cercando di parlare al giovane. E appena lo hanno raggiunto hanno cercato di distrarlo e appena lui ha girato lo sguardo lo hanno placcato assicurandolo a terra. Il 24enne, successivamente, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale civile di Sesto San Giovanni per accertamenti.

