Ex della Banda Vallanzasca rapina una banca

Se non avesse saldato il conto del residence sarebbe stato sfrattato. Così Gianni Roberto Rossi, 67 anni e un passato come rapinatore nella banda della comasina di Renato Vallanzasca, ha preso un taglierino e si è presentato in banca. Epilogo? È stato accompagnato nel carcere di San Vittore in stato di fermo di indiziato di delitto.

Rapina in banca a Opera: malvivente scappa con i contanti

Tutto è iniziato intorno alle 15 alla filiale della Ubi banca di via Diaz a Opera quando Rossi è entrato chiedendo informazioni su mutui e finanziamenti, poco dopo ha minacciato il cassiere con un taglierino, si è fatto consegnare i contanti ed è scappato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno acquisito le immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza. Proprio grazie alle immagini, che lo hanno ripreso a volto scoperto, sono arrivati a lui.

Nella casa del 67enne, in un residence di via Giotto a Basiglio, i carabinieri della stazione di Opera, intervenuti insieme ai colleghi di Basiglio, hanno trovato gli abiti immortalati dalle telecamere a circuito chiuso, il taglierino e 700 euro in contanti: il resto lo aveva utilizzato per saldare il debito. Rossi non ha opposto resistenza, anzi: ha chiarito le motivazioni della rapina. Per lui si sono riaperte le porte della casa circondariale di San Vittore con l'accusa di rapina aggravata. Non è la prima volta, anzi: Gianni Roberto Rossi ha scontato trent'anni di carcere per diverse rapine, messe a segno con la banda della Comasina di Renato Vallanzasca e della "nuova Comasina", l'erede di quella storica.