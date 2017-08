Rapina in banca: fermato membro della banda di Vallanzasca

Ha minacciato il cassiere della banca con un taglierino e si è fatto consegnare i contanti che aveva sottomano, poi è scapppato con 2.500 euro. È successo mercoledì pomeriggio a Opera dove un malvivente ha rapinato la filiale della Ubi Banca di via Diaz. L'epilogo? Il presunto rapinatore è stato fermato dai carabinieri poche ore dopo; si tratta di Gianni Roberto Rossi, nome legato alla banda di Renato Vallanzasca. La notizia è stata riferita dai militari del comando provinciale di Milano.

Rapina in banca a Opera: malvivente scappa con i contanti

Tutto è iniziato intorno alle 15 alla filiale della Ubi banca a Opera quando un uomo è entrato chiedendo informazioni su un piano di accantonamento, poco dopo ha minacciato il cassiere con un taglierino, si è fatto consegnare i contanti ed è scappato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Corsico che hanno acquisito le immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza. Proprio grazie alle immagini sono arrivati al presunto rapinatore: Gianni Roberto Rossi, pregiudicato con un lungo curriculum criminale alle spalle.

Nella casa del 57enne, in un residence di Basiglio, i militari dell'Arma hanno trovato abiti simili a quelli indossati dal rapinatore, un taglierino e diversi contanti: parte del bottino della rapina. Per Rossi si sono aperte le porte del carcere di San Vittore, si trova in fermo di indiziato di delitto. Sul caso sono in corso accertamenti.