Incidente sul lavoro a Carpiano, operaio precipita per sei metri e picchia la testa: gravissimo

Grave incidente sul lavoro a Francolino, frazione di Carpiano, nella mattinata di mercoledì 27 maggio, poco dopo le 9. Un operaio di 59 anni è precipitato da un altezza di circa sei-sette metri ferendosi seriamente. Sul posto, in via Aldo Moro, sono intervenuti ambulanza del 118, elisoccorso, carabinieri e polizia locale.

A causa del violento schianto al suolo il lavoratore ha riportato un trauma maggiore al cranio ed è stato trasportato in codice rosso, in elicottero, all'ospedale Niguarda di Milano.

I rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto sono affidati ai militari. Al momento dell'arrivo dei soccorritori, come riferisce l'Azienda regionale emergenza urgenza, il 59enne non era cosciente e sarebbe in pericolo di vita.