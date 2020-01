Incidente sul lavoro a Milano, precipita nel cantiere in centro: operaio 48enne gravissimo

Tragico incidente sul lavoro giovedì mattina a Milano. Alle 10.50, per cause ancora in corso di accertamento, un operaio di quarantotto anni è infatti precipitato nel vuoto mentre si trovava all'interno di un cantiere edile in via San Protaso, in pieno centro città, in zona Cordusio.

Il 48enne, stando alle primissime informazioni raccolte dai soccorritori, è caduto da un'altezza di oltre cinque metri. Nell'impatto con il suolo avrebbe riportato una sospetta lesione alla colonna vertebrale.

Soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, l'operaio è stato trasportato al Niguarda in codice rosso e in condizioni gravissime.

Nel cantiere sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri, che ora indagano per ricostruire e accertare dinamica e cause della tragedia.